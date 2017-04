Zweite "Sense8"-Staffel kurz vor Start

Großansicht Startet Anfang Mai: Die zweite "Sense8"-Staffel (Bild: Netflix) Startet Anfang Mai: Die zweite "Sense8"-Staffel (Bild: Netflix)

Zu den Aufsehen erregendsten Netflix -Projekten zählte vor einiger Zeit "Sense8", einer US-Serie der Wachowski -Schwestern. Sie handelt von acht Menschen, deren Wahrnehmung verrücktspielt. Sie leben über die ganze Welt verstreut und haben noch nie voneinander gehört. Unvermittelt verlassen sie ihren Körper und reisen in die Heimatstädte der anderen und können miteinander sprechen. Bemerkenswert war das Projekt auch deswegen, weil zwei Folgen vom deutschen Regisseur Tom Tykwer inszeniert wurden.Zudem gehörte Schauspieler Max Riemelt zu den Hauptdarstellern, der auch in der zweiten Staffel zu sehen sein wird. Kurz nach Premiere der ersten Staffel im Juni 2015 hatte Netflix die Produktion einer zweiten Staffel angekündigt. Ihr Start erfolgt am 5. Mai 2017. Weiterhin müssen die sogenannten Sensates einen Weg finden, um sich gegenseitig zu beschützen, und lernen, mit ihrer speziellen Art zu kommunizieren umzugehen.Außerdem kündigte der Streaminganbieter für Mai neue Staffeln der Serien "Master of None" (Staffel 2), Unbreakable Kimmy Schmid" (Staffel 3), "Bloodline" (Staffel 3) und "The Last Kingdom" (Staffel zwei) an .

Quelle: VideoMarkt

