Zwei Highlight-Komödien im März

Am 16. März erscheint von Programmanbieter Highlight die Coming-of-Age-Komödie " Verrückt nach Fixi " auf DVD und Blu-ray sowie zeitgleich als Video on Demand. Zu den Extras der Datenträger zählen diverse Interviews, ein Blick hinter die Kulissen sowie das Musikvideo von Jakob Whitesides. "Verrückt nach Fixi" erzählt die Geschichte des "netten" Tom, gespielt von GZSZ-Star Jascha Rust , dem auf einer Abi-Party ein böser Streich gespielt wird. Doch am nächsten Morgen erwacht neben ihm eine echte Traumfrau in Gestalt der bildhübschen Fixi (Lisa Tomaschewsky) : Über Nacht verwandelt sich Tom vom Normalo zum Hipster.Der zweite Titel, den Highlight im März vermarktet, ist die Actionkomödie " Dirty Cops ", die am 23. des Monats auf DVD und Blu-ray erscheint. Die digitale Kaufversion ist bereits ab 16. März abrufbar.Für April kündigt der Independent bereits den Psychothriller " Girl On The Train " mit Emily Blun t an. Der Film wird auch als 4K Ultra-HD-Fassung herausgebracht. Offizieller Veröffentlichungstermin ist der 6. April (VoD: 30 März).

