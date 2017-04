Zukunft von Cinram weiter offen

Großansicht Klaus Schramm leitete Cinram von 2010 bis 2013. Jetzt kehrte er in die Geschäftsführung zurück Klaus Schramm leitete Cinram von 2010 bis 2013. Jetzt kehrte er in die Geschäftsführung zurück

Nachdem die Cinram GmbH beim Amtsgericht Aachen einen Antrag auf ein sogenanntes Eigenverwaltungsverfahren gestellt hatte, bleibt die Zukunft des Dienstleistungsunternehmens weiter offen. In einer Mitteilung des Unternehmens vom 19. April hatte es geheißen, dass Cinram sich neu ausrichten und auf einen veränderten Markt der Home Entertainment-Branche einstelle müsse. Wie dies genau geschehen soll, wurde während einer Betriebsversammlung und einem Pressegespräch für Medienvetreter nur in vagen Umrissen deutlich.Wichtig war den Cinram-Managern die Botschaft, dass der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang weiterlaufen werde. Der erst vor einigen Tagen in die Geschäftsführung zurückberufene Ex-Cinram-Geschäftsführer Klaus Schramm ließ allerdings kaum einen Zweifel daran, dass es unrealistisch sei, dass alle Arbeitsplätze Bestand haben werden. Aktuell arbeiten bei Cinram etwa 1.300 Mitarbeiter.Im Raum stand auch die Frage, wie der Verlust des Großkunden Universal Pictures kompensiert werden könne, der seinen Vertrag für Ende Juni gekündigt hatte. Somit würden ab Juli bis zu 60 Prozent des Umsatzes wegfallen. Zumindest hätten andere Cinram-Kunden zugesichert, ihre Verträge nicht kündigen zu wollen. Darüber hinaus wolle Cinram sich mehr auf das Versandgeschäft für Discounter und Internetfirmen konzentrieren. Ebenso vage blieb aber auch, auf welche Weise der neue Investor, die Beteiligungsgesellschaft 1847 Partners LLC, das angeschlagene Unternehmen unterstützen werde. Zumindest gebe es dem Restrukturierungsexperten Dr. Christoph Morgen zufolge keine Liquiditätsprobleme.

Quelle: VideoMarkt

