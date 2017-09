"Zarah" erscheint auf DVD Ende Oktober

Großansicht Claudia Eisinger in der Rolle der Zarah Wolf Claudia Eisinger in der Rolle der Zarah Wolf

Am 7. September startet das ZDF die erste Staffel der neuen Serie " Zarah - Wilde Jahre ". Die physische Videovermarktung übernimmt Edel , das den Titel auf seinem Label Edel: Motion veröffentlichen wird. So erscheint "Zarah" auf DVD als 2-Disc-Produkt am 27. Oktober.Die neue ZDF-Serie "Zarah" sorgte bereits im Vorfeld für reichlich Gesprächsstoff. Gegenstand der Diskussion war und ist die Darstellung von Frauen im Berufsalltag der siebziger Jahre. Konkret verhandelt die Serie die fiktive Geschichte eines Nachrichtenmagazins, in dem die frauenbewegte Journalistin Zarah Wolf stellvertretende Chefredakteurin werden soll. Die "Journalistenserie" versteht sich zugleich als gesellschafts-politische Zeitgeschichte sowie als optische Retrospektive von Kleidung, Autos und Musik der damaligen Zeit.In der Hauptrolle ist Claudia Eisinger , u. a. bekannt aus "13 Semester", "Wir sind die Neuen", und "Mängelexemplar", zu sehen.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen