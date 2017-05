You Are Wanted"-Start im September

Erscheint "You Are Wanted" auch als 4K UHD?

Offenbar in der ersten September-Woche erfolgt der Heimkinostart der Thrillerserie " You Are Wanted ". Auf ersten Händler-Portalen finden sich entsprechende Angaben. Neben einer DVD und einer Blu-ray soll die Amazon Pantaleon -Produktion auch als 4K UHD Blu-ray veröffentlicht werden. Was insofern bemerkenswert ist, da bisher keine TV- oder Webserie auf dem neuen Format herausgebracht wurde.

Quelle: VideoMarkt

