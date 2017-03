WVG Medien zeitnah mit zweiter "Wentworth"-Staffel

Großansicht WVG Medien vermarketet die Frauenknastserie "Wentworth" WVG Medien vermarketet die Frauenknastserie "Wentworth"

Ende Februar hatte WVG Medien die erste Staffel der australischen Fernsehserie " Wentworth " auf DVD und Blu-ray herausgebracht. Jetzt kündigte der Programmanbieter an, die zweite Staffel zeitnah bereits am 28. April herauszubringen."Wentworth", der Name eines Frauengefängnisses, versteht sich als moderne Adaption der Kultserie "Prisoners". Im Mittelpunkt steht die Figur Bea Smith, die eine Haftstrafe antreten muss. Im Gefängnis herrscht ein brutaler Alltag, da die Direktorin rivalisierende Insassinnen aufeinander loslässt.Die Veröffentlichung der Staffeln drei und vier ist ebenfalls noch für dieses Jahr geplant.

Quelle: VideoMarkt

