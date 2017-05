WVG Medien verstärkt Digitalaktivitäten

Die WVG Medien GmbH , Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG , hat angekündigt, ihre Geschäftstätigkeit im Bereich Influencer Management und Multi-Channel-Network für Webvideo Creators weiter auszubauen. Im Zuge dieser Strategie wurden auch zwei Personalien bekannt gegeben: Dennis Grimm wurde zum General Manager ernannt; Peter Wilhelm wird Head of New Business.In seiner neuen Funktion als General Manager soll Dennis Grimm sowohl im Bereich des physischen Kerngeschäfts als auch für das digitale Neugeschäft erweiterte strategische Verantwortung übernehmen und eng mit WVG-Geschäftsführer Alexander Welzhofer zusammenarbeiten.Peter Wilhelm, der im vergangenen Jahr zur WVG gekommen war, wird in seiner neuen Funktion als Head of New Business die neuen, digitalen Geschäftsfelder weiterentwickeln und die Teamleitung für Very Us übernehmen. Wilhelm berichtet direkt an Grimm.WVG Medien zufolge wurden zuletzt mit Influencern aus der Very Us-Familie Branded-Content-Kampagnen für Marken wie beispielsweise Milka, Disney, Daniel Wellington, Mio Mio Mate und Netflix umgesetzt. Für musical.ly-Star Selina Mour wird Very Us im Sommer dieses Jahres eine erste Single veröffentlichen und somit auch dem Musikgeschäft treu bleiben. Mit der Merchstore GmbH wurde zudem eine exklusive Vertriebsvereinbarung zur Auswertung von Merchandise-Produkten geschlossen. Alexander Welzhofer , Geschäftsführer der WVG Medien: "WVG entwickelt sich kontinuierlich weiter. Dem tragen wir auch mit unserer neuen Teamaufstellung Rechnung. Dennis Grimm hat sich seit seinem Start bei uns in allen Geschäftsbereichen erfolgreich engagiert und in besonderer Weise verdient gemacht. Ich freue mich sehr, dass er gemeinsam mit der herausragenden Digital-Expertise von Peter Wilhelm und dem starken WVG-Team die Geschäftsfelder unseres Unternehmens zukunftsweisend voranbringt."

Quelle: VideoMarkt

