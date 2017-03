World of Video und e-group bilden Allianz im Rentalmarkt

Großansicht Bilden eine neue Allianz: Andreas Gabb (l.), GF WoV, und Günter Winkler, GF, e-group Bilden eine neue Allianz: Andreas Gabb (l.), GF WoV, und Günter Winkler, GF, e-group

Am 16. März gaben die beiden Verleihmarkt-Handelsgruppen World of Video und e-group services gemeinsam bekannt, ab April 2017 eine neue Allianz bilden zu wollen. Nur durch eine Kooperation beider Gruppen im Hinblick auf Einkaufspreise, Marketing, Beratung und Erfahrungsaustausch sei "in der schwierigen Marktlage eine Stabilisierung und der Erhalt der Videotheken möglich".Darüber hinaus erklärten beide Seiten, für alle Beteiligten in der Rentalbranche, also WoV- und e-group-Mitglieder sowie für Programmanbieter und Lieferanten weiterhin ein zuverlässiger Verleihmarkt-Partner zu sein. Der Einkauf für e-group-Partner wird künftig über die WoV-Zentrale abgewickelt. Die Kölner Zentrale der e-group werde wie bisher für ihre angeschlossenen Partner alle gewohnten Dienstleistungen wie Bestellabwicklung, Rechnungsstellung, Marketing und Beratung erbringen.Gleichzeitig beendet die e-group ihre Kooperation mit der emp zum 31. März 2017. Im Oktober 2016 hatte die Ledick -Firmengruppe den Geschäftsbetrieb der Einkaufsgruppe emp GmbH & Co KG übernommen.

Quelle: VideoMarkt

