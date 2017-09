"Wonder Woman"-Fassung mit Kinoticket

Großansicht Erscheint am 2. November: "Wonder Woman" (Bild: Warner) Erscheint am 2. November: "Wonder Woman" (Bild: Warner)

Die Elektrofachmarktketten Media Markt und Saturn werden zum Heimkinostart von " Wonder Woman " ein Exklusivprodukt des Titels anbieten, dem ein Kinoticket für den Film " The Justice League " beiliegen wird. Der Actionfilm startet am 16. November und handelt von der sogenannten Gerechtigkeitsliga; einem Superheldenteam, das unter anderem aus den DC-Charakteren Batman, Superman und natürlich Wonder Woman besteht.Bei den Exklusivfassungen handelt es sich um Standard-Blu-rays, die auf der Websites von Media Markt und Saturn mit 21,99 Euro ausgezeichnet werden. Offizieller Veröffentlichungstermin für alle "Wonder Woman"-Produktversionen ist der 2. November.

Quelle: VideoMarkt

