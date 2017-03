WDR mediagroup mit neuer Live-Action-Serie für Kinder

Die WDR mediagroup (WDRmg) hat bekannt gegeben, sich sich die internationalen Vertriebsrechte an der neuen Live-Action-Serie "WildWoods" für Kinder gesichert zu haben. Die Serie kommt von der Produktionsfirma Sixteen South aus Belfast. Das Format, das sich an Vier- bis Siebenjährige richtet, soll im Sommer 2017 produziert werden. Es setzt auf Puppen, die sich in realen Landschaften bewegen. Als erste Sendepartner sind RTÉ in Irland und ABC KIDS in Australien mit an Bord. Andrea Zuska , Geschäftsleitung Programmverwertung WDRmg: "'WildWoods' passt optimal in unser Portfolio innovativer Kinderprogramme. Mit dieser hochwertigen Serie können wir unsere Rolle als relevanter Inhalte-Anbieter und -Verwerter auf dem internationalen Parkett stärken."Der internationale Vertrieb von Kinderprogrammen stellt ein wachsendes Geschäftsfeld für die WDRmg dar. 2016 hat das WDR-Tochterunternehmen eine Partnerschaft mit der irischen Produktionsfirma Kavaleer bei der Entwicklung der Kinder-Detektivserie "Dougie Noir" bekannt gegeben. Bereits produziert und weltweit verfügbar sind zudem eine animierte Serienadaption des Kinderbuchklassikers "Bobo Siebenschläfer" sowie "Gigglebug" und die Jugend-Abenteuerserie "Armans Geheimnis" ("Arman's Secret").Hierzulande ist die RC Release Company , eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der WDR mediagroup, als Programmanbieter für den digitalen und physischen Videomarkt zuständig. Für den DVD-Vertrieb diverser WDRmg-Kindertitel war zuletzt Universum Film zuständig.

