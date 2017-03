Vodafone startet erste TV-Serie in UHD

Großansicht Die dritte Staffel von "Power" können Vodafone-Kunden in UHD anschauen Die dritte Staffel von "Power" können Vodafone-Kunden in UHD anschauen

TV-Anbieter Vodafone zeigt in Kooperation mit AXN, dem Action- und Entertainment-Sender von Sony, mit der dritten Staffel von "Power" exklusiv eine komplette Fernsehserie in Ultra-High-Definition (UHD). Der neue Standard liefert im Vergleich zum normalen HD-Fernsehen eine vierfach höhere Auflösung. Die Vervierfachung der Gesamtzahl an Pixeln soll zu einem "gestochen scharfen" Bild mit deutlich besserer Farbauflösung führen.GigaTV-Kunden mit dem "HD Premium Paket" können ab sofort die ersten Folgen der neuen Staffel über die Vodafone GigaTV 4K-Box in der Rubrik "Ultra HD" abrufen. Alle weiteren Folgen werden in den nächsten Tagen zu sehen sein. Zudem wird "Power" auf dem Sender AXN zusätzlich montags in HD-Qualität ausgestrahlt und alle Staffeln der US-Hit-Serie stehen in der AXN-Mediathek zum Abruf bereit.Erst vor wenigen Tagen war Vodafone mit der Vermarktung von GigaTV gestartet. Das neue TV-Angebot soll klassisches Fernsehen und Videodienste auf einer integrierten Plattform zusammenbringen.

Quelle: VideoMarkt

