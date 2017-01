VoD-Umsatz in Deutschland kratzt 2017 an Mrd.-Grenze

Großansicht 2016 wurden mit VoD-Inhalten etwa 800 Mio. Euro umgesetzt 2016 wurden mit VoD-Inhalten etwa 800 Mio. Euro umgesetzt

Der Umsatz mit Video-On-Demand-Angeboten im Internet (VoD) werde Informationen des Branchenverbandes Bitkom zufolge in diesem Jahr um 18 Prozent auf 945 Mio. Euro anwachsen. Dies gehe aus Markforschungsdaten des IHS hervor. Dabei würden 434 Mio. Euro auf werbefinanzierte Angebote, 275 Mio. Euro auf Streamingdienste und 236 Mio. Euro auf transaktionale Abrufe von Videoinhalten entfallen. Was bedeuten würde: Erstmals würden 2017 voraussichtlich höhere Umsätze mit Abo-Modellen als mit Einzelabrufen erzielt. EST-Inhalte, also Kaufdownloads, sind in der Auswertung nicht enthalten.2016 habe das Marktvolumen der drei digitalen Vertriebsvarianten insgesamt bei 801 Mio. Euro gelegen. Damit sei der Umsatz mit Serien, Filmen und Videoclips im Internet zum siebten Mal in Folge gewachsen.

Quelle: VideoMarkt

