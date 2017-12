VoD-Charts: "Dark" mischt mit

Großansicht Goldmedia ermittelte für "Dark" reges Interesse (Bild: Netflix) Goldmedia ermittelte für "Dark" reges Interesse (Bild: Netflix)

Mit einer Bruttoreichweite von 2,97 Mio. setzt sich die deutsche Produktion " Dark " auf Platz vier der Video on Demand-Charts für den Auswertungszeitraum 1. bis 7. Dezember. Das Netflix -Original war am 1. Dezember gestartet. Platz drei belegt die Highschool-Serie "Riverdale" mit 3,30 Mio. Personen. " Stranger Things " bleibt auf konstant hohem Niveau und kommt auf eine Bruttoreichweite von 3,96 Mio. (Rang zwei)Einmal mehr führt am Spitzenreiter "The Big Bang Theory" kein Weg vorbei: Die Sitcom ist erneut die Nummer eins (5,35 Mio.). Weitere Top-10-Titel des von Goldmedia ermittelten Rankings sind "The Walking Dead", "Pretty Little Liars" und "House of Cards".

Quelle: VideoMarkt

