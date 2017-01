Vierter Teil von "Freitag der 13." nicht mehr beschlagnahmt

Auf seiner Facebook-Seite hat das Videolabel `84 Entertainment mitgeteilt, dass das Landgericht Berlin per Beschluss vom 19. Januar die Beschlagnahme des Titels " Freitag der 13. - Das letzte Kapitel " aufgehoben hat. Zunächst sei dies beim Amtsgericht Berlin abgelehnt geworden. Erst in zweiter Instanz sei der Antrag auf Beschlagnahmeaufhebung beim Landgericht erfolgreich gewesen. Das Verfahren sei bereits im April 2016 in Gang gesetzt worden.Federführend war auch in diesem Fall die Kanzlei Baker & McKenzie, die in den letzten Jahren bereits mehrfach für Programmanbieter und Videolabels tätig geworden ist. Im Sommer 2016 hatten Anwälte von Baker & McKenzie im Namen von Sony Pictures Home Entertainment für den Horrorklassiker " Tanz der Teufel " ein ähnlich gelagertes Verfahren durchgeführt.`84 Entertainment zufolge soll für "Freitag der 13. - Das letzte Kapitel" auch eine Deindizierung bei der Bundesprüfstelle beantragt werden. Mit DVD- und Blu-ray-Produkten sei in den nächsten ein bis zwei Jahren zu rechnen.

Quelle: VideoMarkt

