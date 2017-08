Videoumsätze im ersten Halbjahr 2017 rückläufig

Großansicht Erfolgreichster Titel in den physischen Verkaufscharts im ersten Halbjahr 2017: "Rogue One: A Star Wars Story" (Bild: Walt Disney) Erfolgreichster Titel in den physischen Verkaufscharts im ersten Halbjahr 2017: "Rogue One: A Star Wars Story" (Bild: Walt Disney)

Großansicht Erfolgreichster Titel am digitalen Markt im ersten Halbjahr 2017: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (Bild: Warner) Erfolgreichster Titel am digitalen Markt im ersten Halbjahr 2017: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (Bild: Warner)

"Deutscher Videomarkt weiterhin von DVD und Blu-ray dominiert", ist die aktuelle BVV -Mitteilung zu den deutschen Videomarktdaten im ersten Halbjahr 2017 überschrieben - und doch bleibt festzuhalten, dass es bei den physischen Bildtonträgern in den ersten sechs Monaten des Jahres ein Umsatzminus gab, das durch Zuwächse bei den digitalen Kauf- und Leihangeboten nicht kompensiert werden konnte.Demnach ging nach den aktuellen Daten der GfK Panel Services GmbH der Videogesamtmarktumsatz, in dem Abo- und SVoD-Umsätze nicht berücksichtigt sind, im ersten Halbjahr 2017 im Jahresvergleich um neun Prozent auf 593 Mio. Euro zurück.Dabei lag der transaktionale Kaufmarktumsatz mit 485 Mio. Euro um elf Prozent unter dem des ersten Halbjahres 2016. Hier verzeichnete der digitale Kaufmarkt einen Umsatzanstieg von zwölf Prozent auf 59 Mio. Euro. Dieser konnte ein 15-prozentiges Minus beim DVD-Umsatz (gesamt: 252 Mio. Euro) und einen zehnprozentigen Rückgang der Blu-ray-Umsätze (gesamt: 163 Mio. Euro) jedoch nicht kompensieren. Der Anteil der physischen Bildtonträger am Kaufmarktumsatz liegt damit bei 88 Prozent.Noch keine "validen Konsumentenpaneldaten" liegen nach Angaben des BVV aus dem Verkauf der im vergangenen Jahr eingeführten 4K UHD Blu-ray vor. Jedoch belege das GfK-Handelspanel, "dass der Anteil der mittlerweile etwa 200 veröffentlichten 4K UHD-Titel stetig wächst", so die BVV-Mitteilung.Im Verleihmarkt stieg der Digital-Umsatz im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 55 Mio. Euro. Damit hat damit den Umsatz klassischer Videotheken überflügelt, der um rund 14 Prozent auf 42 Mio. Euro zurückging.Digitale Kauf- und Leihangebote konnten ihren Anteil am transaktionalen Gesamtmarktumsatz im ersten Halbjahr 2017 auf 19 Prozent (H1/16: 15 Prozent) erhöhen; der Anteil von DVD und Blu-ray liegt somit bei 81 Prozent. Erfolgreichster Titel der physischen Verkaufscharts war " Rogue One: A Star Wars Story " gefolgt von " Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind " und " Doctor Strange ". Im digitalen Markt hatte "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" die Nase vorn vor "Suicide Squad" und "Inferno".

Quelle: VideoMarkt

