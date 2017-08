Videobuster.de sieht weiterhin Bedarf für Post-Verleih

Ende Oktober wird Amazon sein Postversandarm Lovefilm einstellen. Videobuster.de erklärte jetzt, dass man sich "sich von einem namhaften Mitbewerber" verabschiede und man als Alternative zu Lovefilm bereit stehe. Radek Wagner , Geschäftsführer der Videobuster-Betreibergesellschaft Netleih , sagt: "Wir sehen anhand unserer eigenen Kunden, dass es weiterhin einen großen Bedarf an DVD und Blu-ray gibt. Die Gründe hierfür sind vielfältig, wie zum Beispiel beste Bild- und Tonqualität, größte Filmauswahl und nicht zuletzt ein über Jahre gelerntes, einfaches Bedienkonzept. Videobuster.de freut sich, auch die ehemaligen Lovefilm-Kunden im DVD- und Blu-ray-Verleih begrüßen und beliefern zu dürfen."Stefan Marschall, Head of Marketing, ergänzt: "Mit der Erfahrung aus 35 Jahren Filmverleih werden wir dem physischen Medium noch viele Jahre treu bleiben und sind stets bemüht, unser Angebot und unseren Dienst weiterzuentwickeln."Mitte August war bekannt geworden, dass Amazon.de nicht länger am Postversand-Geschäft festhalten will. Bestätigt wurde, dass der Verleihdienst Lovefilm zum 31. Oktober eingestellt wird. Lovefilm war seit 2006 in Deutschland aktiv und 2011 von Amazon übernommen worden. Amazon begründete das Aus für Lovefilm damit, dass immer mehr Kunden die Streamingoptionen nutzen würden. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach DVDs und Blu-rays gesunken.

Quelle: VideoMarkt

