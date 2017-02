Verbraucherschützer warnen vor Abo-Fallen

Die Verbraucherzentrale Bayern hat in einer Pressemitteilung vom 22. Februar vor unseriösen Streamingdiensten gewarnt. Dabei würden sich Streaminganbieter zunutze machen, dass immer mehr Konsumenten Filme und Musik direkt aus dem Internet abspielen wollen. Solche Portale bieten aktuelle Kinofilme kostenlos zum Streamen an und locken Verbraucher damit in die Falle", warnt Tatjana Halm, Leiterin des Rechtsreferats der Verbraucherzentrale Bayern. "Statt sich den gewünschten Film herunterzuladen, schließen ahnungslose Nutzer häufig kostspielige Abonnements ab", so Halm weiter.Die Verbraucherschützer raten daher, Streaming-Angebote genau zu prüfen. "Wenn neueste Filme, die momentan im Kino zu sehen sind oder erst in Kürze starten, zum Streamen angeboten werden, kann das nicht legal sein", erläutert die Rechtsexpertin. Verbraucher, die bereits in die Falle getappt seien, sollten das Abonnement umgehend kündigen oder von ihrem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen.

Quelle: VideoMarkt

