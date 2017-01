US-Videomarkt 2016 leicht im Plus

Großansicht Eine Liste der erfolgreichsten Videotitel gibt es nicht, aber "The First Avenger: Civil War" könnte einer davon gewesen sein. (Bild: Walt Disney) Eine Liste der erfolgreichsten Videotitel gibt es nicht, aber "The First Avenger: Civil War" könnte einer davon gewesen sein. (Bild: Walt Disney)

Der US-Videomarkt war 2016 weiterhin von zwei gegenläufigen Tendenzen geprägt. Grob gesagt: Das Geschäft mit physischen Datenträgern war erneut stark rückläufig; der Digitalvertrieb legte ordentlich zu. Nach Angaben des Industrieverbandes Digital Entertainment Group (DEG) gaben die US-Bürger 2016 insgesamt 18,3 Mrd. Dollar für physisches und digitales Kaufen und Leihen aus. Das entspricht einem kleinen Plus von 1,36 Prozent gegenüber 2015 (18,0 Mrd. Dollar). Der Löwenanteil davon entfiel auf den Digitalvertrieb, der in Summe 10,3 Mrd. Dollar (plus 15,18 Prozent) erwirtschaftete. Zu diesem Ergebnis trug der Vertriebsweg SVoD 6,2 Mrd. Dollar (plus 22,60 Prozent) bei. Das Ergebnis für TVoD und EST war mit 2,0 und 2,1 Mrd. Dollar nahezu identisch.Das physische Kaufgeschäft brach um 9,55 Prozent auf 5,5 Mrd. Dollar ein. Der physische Verleih, der sich aus traditionellen Videotheken, Postversand und Automatenverleih zusammensetzt, kam auf einen Umsatz von 2,5 Mrd. Dollar (minus 17,80 Prozent).

Quelle: VideoMarkt

