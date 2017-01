Universum wertet "Ketzerbraut" auf DVD und Blu-ray aus

Großansicht Anfang März auf DVD und Blu-ray: "Die Ketzerbraut" Anfang März auf DVD und Blu-ray: "Die Ketzerbraut"

Wie zuvor bereits " Die Wanderhure " wird Universum Film auch die neue Verfilmung des Iny-Lorentz-Bestsellers " Die Ketzerbraut " auf DVD und Blu-ray vermarkten. Der Film erzählt die bewegende Geschichte einer jungen Frau, die in Zeiten von Ablasshandel und Ketzern, die auf dem Scheiterhaufen brennen, zwischen die Fronten eines Glaubenskrieges gerät. Zum Cast zählen u.a. Ruby O. Fee ("Als wir träumten"), Elena Uhlig ("Alles auf Zucker") und Christoph Letkowski ("Feuchtgebiete").Regie führte erneut Hansjörg Thurn , der bereits bei "Die Wanderhure" sein Talent für die Umsetzung historischer Romane unter Beweis gestellt hatte. Die Verfilmung des ersten Teils der "Wanderhure" sahen auf Sat1 9,75 Mio. Zuschauer.Sat1 sendet das Historiendrama am 14. Februar, auf DVD und Blu-ray erscheint der Titel am 3. März.

Quelle: VideoMarkt

