Universum Film vermarktet RTL-Sitcom

Großansicht Jochen Busse in "Nicht tot zu kriegen" (Bild: RTL/Universum Film) Jochen Busse in "Nicht tot zu kriegen" (Bild: RTL/Universum Film)

Nach mehrjähriger Fernsehabstinenz ist Kabarettist Jochen Busse wieder im TV aktiv: In der Serie " Nicht tot zu kriegen " spielt er einen griesgrämigen Villen-Besitzer, der in seinem 800 Quadratmeter-Domizil nicht mehr allein leben will, und sich neue Hausgenossen sucht. "Nicht tot zu kriegen" ist Teil der neuen RTL-Sitcom-Offensive, zu der auch die beiden Serien "Magda macht das schon!" und "Triple Ex" gehörenNach der TV-Premiere im März auf dem prominentem RTL-Senderplatz direkt nach "Der Lehrer" und knapp 2,5 Millionen Zuschauern (Marktanteil 13,6 % bei den 14 -19 Jährigen) erscheinen die acht Folgen der ersten Staffel ab 19. Mai 2017 auf DVD . Anbieter ist Universum Film

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen