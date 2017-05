Universum Film mit neuer Crime-Serie

Wenn brutale Geiselnehmer zuschlagen, Erpresser ihren Opfern das Leben zur Hölle machen oder die Polizei an ihre Grenzen stößt, kommt er zum Einsatz: Eric Beaumont, ehemaliger Elite-Soldat und gewiefter Verhandlungsführer. Sein Experten-Team um einen Profiler, eine ausgebildete Ermittlerin und die mysteriöse Neue wird dann gerufen, wenn heikle Situationen zu eskalieren drohen. Die Krimiserie "Ransom" ist einer internationale Koproduktion von CBS, Global, TF1 und RTL , die seit dem 29. März auf Vox ausgestrahlt wird."Ransom" basiert auf der Arbeit des realen Krisenmanagers Laurent Combalbert, der auf seinem Gebiet als einer der Besten der Welt gilt und an über 200 Einsätzen beteiligt war. Der mehrmals "Emmy"-nominierte Drehbuchautor und Produzent Frank Spotnitz (" Akte X ", " The Man in the High Castle ") kreierte die Crime-Serie.Die komplette erste Staffel von "Ransom" wird Universum Film am 14. Juli auf DVD und Blu-ray veröffentlichen.

