Universum Film läutet Michael-Shannon-Wochen ein

Michael Shannon in "Elvis & Nixon"

Fans des immer wieder auf ungewöhnliche Rollen abonnierten US-Schauspielers Michael Shannon dürfen in den nächsten Wochen diverse aktuelle Filme auf DVD und Blu-ray erwarten. Den Auftakt macht Universum Film mit der Komödie " Elvis & Nixon ", die auf der realen Begegnung zwischen Elvis Presley und Richard Nixon beruht. Im Jahr 1970 erscheint der von Michael Shannon verkörperte King of Rock'n'Roll unangekündigt vor dem Weißen Haus und möchte den mächtigsten Mann der Welt treffen. Elvis hat dabei ein dringendes Anliegen: Er möchte undercover als FBI-Agent für sein Land arbeiten."Elvis & Nixon" wird am 21. April auf DVD und Blu-ray veröffentlicht.Nur wenige Tage später bringt Universal Pictures den Thriller " Nocturnal Animals " für den Heimkinomarkt heraus. Für seine Rolle als schwer erkrankter Polizist erhielt Shannon in diesem Jahr eine Oscar-Nominierung in der Kategorie bester Nebendarsteller. Der Titel wird am 27. April veröffentlicht.Noch keinen bestätigten Starttermin hat " Salt and Fire " von Werner Herzog , in dem Shannon den Chef eines Firmenkonsortiums spielt, das für eine Umweltkatastrophe verantwortlich ist. Voraussichtlich erscheint der Entführungsthriller Mitte Juni auf DVD und Blu-ray.

Quelle: VideoMarkt

