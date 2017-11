Universum Film geht Snowboarden

Eric, einen leidenschaftlicher Snowboarder, verschlägt es in die Sierra Nevada. Mit seinem Snowboard bepackt, will er in den Tiefen der Natur die Zeit genießen. Auf seinem Trip vergisst Eric die Zeit und ignoriert ein aufziehendes Unwetter. Durch seinen eigenen Übermut bricht er im Eis ein und kann sich nur mit aller Kraftanstrengung retten, als das Unwetter bereits über ihm ist und ein Kampf um Leben und Tod beginnt.In " 6 Below " zeichnet der ehemalige Stuntman Scott Waugh ("Need for Speed") Ereignisse nach, die Ex-Eishockey Spieler und Adrenalinjunkie Eric LeMarque auf eine Snowboardtour durch die höchsten Gipfel der Sierra Nevada erlebte. In den Hauptrollen sind Josh Hartnett sowie unter anderem Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino zu sehen. Universum Film veröffentlicht die Videopremiere "6 Below" am 27. Dezember für den Leihhandel und am 5. Januar für den Kaufhandel . Das Bonusmaterial enthält Behind the Scenes und Featurettes.

Quelle: VideoMarkt

