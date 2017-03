Universum Film geht in die "Charité"

Die erste Doppelfolge der Krankenhausserie " Charité " sahen in der ARD 8,32 Mio. Zuschauer. Auch die nächste Folge, ausgestrahlt am 28. März, stieß angesichts des Programmplatzes (Dienstagabend) auf einen ungewöhnlich hohen Zuschauerzuspruch: Erneut schalteten 7,68 Mio. Zuschauer ein, um bei den von Regisseur Sönke Wortmann inszenierten Ereignissen in der traditionsreichen Berliner Charité-Klinik dabei zu sein.Gute Voraussetzungen also für die Vermarktung der Serie auf DVD und Blu-ray , die von Universum Film übernommen wird. Der Titel erscheint auf beiden Formaten am 21. April.Produziert wurde "Charité" von UFA Fiction (u. a. "Deutschland 83", "Unsere Mütter, unsere Väter"). In der Event-Mini-Serie agieren u.a. Alicia von Rittberg ("Die Hebamme"), Thomas Loibl ("Toni Erdmann") und Matthias Brenner ("Club der roten Bänder") sowie Ernst Stötzner ("Frantz") als Mediziner Rudolf Virchow sowie Justus von Dohnányi, Matthias Koeberlin und Christoph Bach als die Forscher und späteren Nobelpreisträger Robert Koch, Emil von Behring und Paul Ehrlich.

