Universum Film bringt Straßen-Action

Großansicht Mitte November erhältlich: "Overdrive" (Bild: Universum Film) Mitte November erhältlich: "Overdrive" (Bild: Universum Film)

Die beiden Brüder Andrew und Garrett sind als Autodiebe Meister ihres Fachs. Dabei haben sie es aber lediglich auf die ganz exklusiven und hochpreisigen Sammlerstücke abgesehen. Beim Versuch einen Oldtimer zu stehlen, geht jedoch alles schief, da das Auto einem Gangster gehört.Produziert von Actionexperte Pierre Morel ("96 Hours", "The Transporter") und unter der Regie von Antonio Negret , der bereits Serien wie "Arrow" inszenierte, versteht sich " Overdrive " als rasanter Actionfilm. Zu sehen sind Nachwuchsdarsteller wie Scott Eastwood ("Suicide Squad") und Freddie Thorp ("The Head Hunter"). Weibliche Unterstützung bekommen sie von Ana de Arma ("Blade Runner 2049", "War Dogs") und Gaia Weiss ("Vikings")Universum Film veröffentlicht "Overdrive" für den Leih- und Kaufhandel am 10. November auf DVD und Blu-ray sowie als Video on Demand.

Quelle: VideoMarkt

