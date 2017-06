Universum bringt Simon-West-Actionthriller

Großansicht Erscheint Ende Juli: "Stratton" von Simon West (Bild: Universum Film) Erscheint Ende Juli: "Stratton" von Simon West (Bild: Universum Film)

Regisseur Simon West ("Lara Croft: Tomb Raider", "Expandables 2) liefert mit "Stratton" einen Agententhriller im James Bond-Stil. Dominic Cooper spielt die Rolle des titelgebenden Elite-Soldaten John Stratton. Die Story basiert auf dem ersten Teil der achtteiligen Romanreihe "Stratton" des Autors Duncan Falconer, der selbst Kommandomitglied des britischen Special Boat Service war. In dem Actionthriller muss der gewiefte Titelheld und Agent des britischen Geheimdienstes eine internationale Terrorzelle ausfindig machen. Universum Film veröffentlicht die Videopremiere auf DVD und Blu-ray sowie als Video on Demand am 28. Juli. Laut Anbieter umfasst das Bonusmaterial Interviews mit Cast & Crew sowie ein Featurette mit einer Gesamtlaufzeit von 65 Minuten.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verleih VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen