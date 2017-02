Universal mit zahlreichen "Sing"-Fassungen

Mit 2,3 Mio. Kinozuschauern zählt das Animationsmusical " Sing " zu den erfolgreichsten Kinofilmen der letzten Monate. Darin sucht Koalabär Bunny Moon nach einer Rettung seines Theaters. Der Einfall: eine Castingshow. Weil seine Sekretärin auf dem Flugblatt zwei Nullen zu viel schreibt und aus 1000 unversehens 100.000 Dollar Preisgeld werden, rennen die Tiere Moon unerwartet die Tür ein. Für gute Laune sorgen dabei vor allem 65 Songs zahlreicher Musikgattungen.Der Illumination Entertainment-Titel wird von Universal Pictures in diversen Produktfassungen veröffentlicht. Neben einer Standard-DVD und -Blu-ray können Heimkino-Konsumenten auf eine Blu-ray 3D+2D-Fassung sowie ein Blu-ray-Steelbook zugreifen. Und: Der Film von Regisseur Garth Jennings erscheint auch in einer 4K Ultra-HD-Fassung."Sing" wird von Universal im Home Entertainment am 6. April veröffentlicht.

Quelle: VideoMarkt

