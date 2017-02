Universal mit Starttermin für Oscarkandidaten

Großansicht Casey Affleck in "Manchester by the Sea" (Bild: Universal) Casey Affleck in "Manchester by the Sea" (Bild: Universal)

Vor einigen Wochen nominierte die Academy das Drama " Manchester by the Sea " für die diesjährige Oscar-Verleihung in sechs Kategorien. Darunter als bester Film, für die beste Regie und das beste Drehbuch. Außerdem kann Hauptdarsteller Casey Affleck in der Sparte bester Hauptdarsteller gewinnen. Affleck hat für seine Rolle eines Haumeisters, der sich um den Sohn seines verstorbenen Bruders kümmern muss, bereits einen Golden Globe und einen BAFTA-Award entgegen genommen. Universal Pictures hat nun, einige Tage vor der Verleihung, den Termin für den Heimkinostart bekannt gegeben. "Manchester by the Sea" erscheint auf DVD und Blu-ray am 1. Juni.Der Film hatte im Januar 2016 seine Weltpremiere auf dem Sundance Filmfestival gefeiert und für Aufsehen gesorgt, da sich Amazon Studios während des Festivals Auswertungsrechte gesichert hatte.

Quelle: VideoMarkt

