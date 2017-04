Und noch ein Oscar-Gewinner

Wenn Paramount Ende Juni das Drama " Fences " herausgebracht hat, werden alle wichtigen Filme, die bei der diesjährigen Oscarveranstaltung einen Award gewonnen haben, erschienen sein. Schauspielerin Viola Davis gewann in der Kategorie beste Nebendarstellerin. In "Fences" spielt Regisseur und Hauptdarsteller Denzel Washington einen Familienvater und Mann der Arbeiterklasse, der im Amerika der Rassentrennung der Chance beraubt wurde, eine Karriere als Profi-Baseballspieler zu verfolgen. Die Verbitterung über die verwehrte Gelegenheit frisst ihn innerlich auf und verleitet ihn zu rücksichtslosen Entscheidungen, die seine Familie zu zerreißen drohen.Washington selbst war für die Kategorie bester Hauptdarsteller nominiert, der Film zählte darüber hinaus zu den nominierten Titeln in der Sparte bester Film."Fences" wird auf DVD und Blu-ray am 29. Juni veröffentlicht; für den Vertrieb ist Universal Pictures zuständig. Zuvor veröffentlicht Universal mit " Manchester by the Sea " am 1. Juni einen weiteren Oscar-Gewinner.

