Umfrage: US-Konsumenten kennen 4K nicht

Die Einführung der 4K-Technik ist bei US-Bürgern noch nicht angekommen. 64 Prozent, also annähernd zwei Drittel, der US-Konsumenten wissen mit dem Begriff "4K" nichts anzufangen. Dies geht aus einer YouGov-Umfrage unter 1.1.46 erwachsenen Personen im Auftrag der Technikfirma Snell Advanced Media hervor.Demnach sind sich nur 17 Prozent der Umfrageteilnehmer sicher, bereits von 4K gehört zu haben, bzw. wissen 4K-Auflösung als neue Technologie für Fernseher und andere Endgeräte einzuordnen. Am besten informiert zeigte sich die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen: 29 Prozent verfügen über Kenntnisse zum Thema. Von dieser Gruppe erklärten 25 Prozent, dass sie in den letzten sechs Monaten Inhalte in 4K-Aufklösung gesehen hätten.Snell Advanced Media zufolge sei es keine Überraschung gewesen, dass nur elf Prozent der Befragten einen 4K-Fernseher besäßen. 41 Prozent gaben an, dass sie gerne ein 4K-Gerät besitzen würden, nachdem sie über den Standard aufgeklärt wurden. Die Studie zeige auf, dass erst die Beseitigung einer großen Wissenslücke zwischen der Bevölkerung und der mit 4K- befassten Industrie die neue Technik zum Erfolg führen werden könne.In Deutschland unternimmt die BVV-Tochter FAM aktuell Anstrengungen, um den Bekanntheitsgrad von Filmen auf 4K Ultra-HD Blu-rays zu steigern.

Quelle: VideoMarkt

