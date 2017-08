U.S.S. Discovery hebt Ende September ab

Am 24. September 2017 beginnt in den USA CBS mit der Ausstrahlung der sechsten Realfilmserie aus dem Star Trek-Universum: "Star Trek Discovery". Die Erstausstrahlungsrechte für Deutschland hatte sich vor Längerem Streaminganbieter Netflix gesichert. Einen Tag nach der US-Premiere, also am 25. September, stellt Netflix die erste Folge in synchronisierter Fassung zur Verfügung; per Stream oder wahlweise zum Download auf mobilen Geräten. Der Start von "Star Trek: Discovery" war mehrmals verschoben worden.Im Mittelpunkt der 15-teiligen Serie steht - soweit bekannt - der Erste Offizier Michael Burnham, dargestellt von Sonequa Martin-Green, die in bekannten Serien wie " The Walking Dead " oder " Good Wife " mitwirkte.Die Handlung von "Star Trek: Discovery" ist im 23. Jahrhundert zirka 10 Jahre vor "Raumschiff Enterprise" angesiedelt, im Gegensatz zur sogenannten Kelvin-Zeitlinie der letzten Kinofilme.

Quelle: VideoMarkt

