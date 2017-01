"Twin Peaks" hat festen US-Start

Großansicht Der Herr links wird auch in der neuen Staffel dabei, der Herr rechts nicht Der Herr links wird auch in der neuen Staffel dabei, der Herr rechts nicht

Das Warten hat ein Ende. Die lang angekündigte und von Verzögerungen geplagte Produktion der dritten "Twin Peaks"-Staffel wird in den USA ab dem 21. Mai beim US-Pay-TV-Sender Showtime zu sehen sein. Jeweils neue Folgen werden sonntags um 21 Uhr ausgestrahlt. Insgesamt besteht die Staffel aus 18 Einzelfolgen. Zu Beginn soll eine Doppelfolge online bereit gestellt werden. Dies sei allerdings eine Ausnahme; so erklärte Regisseur David Lynch bei einem Pressetermin, dass er die lineare Ausstrahlung weiterhin bevorzuge.Einen offiziellen Starttermin für den deutschsprachigen Raum gibt es noch nicht. In Deutschland wird "Twin Peaks" zunächst auf Sky zu sehen sein. Den Produzenten zufolge soll die Ausstrahlung in anderen Territorien relativ zeitnah erfolgen.Auf Fragen zur inhaltlichen Ausrichtung reagierte Lynch zumeist ausweichend: "Es steht mir wirklich nicht frei, darüber zu sprechen."

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen