Tobis-Film plötzlich auf DVD und Blu-ray

Großansicht Erscheint Mitte auf DVD und Blu-ray: "Plötzlich Papa" (Bild: Tobis) Erscheint Mitte auf DVD und Blu-ray: "Plötzlich Papa" (Bild: Tobis)

Nach " Ziemlich beste Freunde " ist der französische Schauspielerstar Omar Sy erneut in einer turbulenten Wohlfühl-Komödie zu sehen. In " Plötzlich Papa " kann er als Single das Leben in vollen Zügen genießen. Bis zu dem Moment, da eine verflossene Liebschaft bei ihm eine Tochter zurücklässt, von deren Existenz er bis dato gar nichts wusste. Bald darauf sind Vater und Tochter unzertrennlich; bis ebenso plötzlich die Ex wieder auftaucht und ihr Kind zurückfordert.In den deutschen und österreichischen Kinos sahen den Tobis -Film mehr als 1,2 Mio. Zuschauer. DVDs und Blu-rays enthalten jeweils Bonusmaterial mit einer Laufzeit von etwa 78 Minuten, darunter Making-offs und Interviews. Offizieller Veröffentlichungstermin ist der 12. Mai. Für den Vertrieb ist Universum Film zuständig.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen