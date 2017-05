Tiberius kauft in Cannes ein

Großansicht Für Geschäftsführer Wolfgang Carl das Highlight unter den Tiberius-Einkäufen in Cannes: der Thriller "Lies We Tell" (Bild: Tiberius Film) Für Geschäftsführer Wolfgang Carl das Highlight unter den Tiberius-Einkäufen in Cannes: der Thriller "Lies We Tell" (Bild: Tiberius Film)

Drei Einkäufe meldet Tiberius Film zu Beginn des Filmmarkts in Cannes . So hat sich der Münchner Independent-Anbieter die Rechte an Mitu Misras Spielfilmdebüt "Lies We Tell" gesichert. Gabriel Byrne spielt darin die rechte Hand eines Gangsterbosses, der nach dessen Tod in einen Strudel tödlicher Ereignisse gerät. Neben Byrne haben auch Harvey Keitel Mark Addy und Gina McKee Rollen übernommen. Ebenfalls gesichert hat sich Tiberius Xavier Gens Horrorschocker "The Crucifixion", in dem Sophie Cookson die weibliche Hauptrolle spielt. In dem auf einer wahren Begebenheit beruhenden Film untersucht ein Journalist in einem Kloster den Tod einer Nonne. Er versucht dabei zu klären, ob ein Priester die vermeintlich besessene Frau ermordet hat oder ob er in seinem Exorzismus den Kampf gegen den Teufel verloren hat. Der dritte Film, den Tiberius aus Cannes mitbringt, ist der Actioner "Female Fight Club" mit Amy Johnston und Dolph Lundgren Tiberius-Geschäftsführer Wolfgang Carl : "Der Marché du Film ist ein sehr wichtiger Markt für uns und wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Einkäufe präsentieren zu dürfen. Vor allem freuen wir uns, das wir mit 'Lies We Tell", der neben 'The Crucifixion' und 'Female Fight Club' als Highlight unser vielfältiges Programm bereichert, einen so hochkarätigen Thriller erwerben konnten."

Quelle: VideoMarkt

