"The Great Wall" im Steelbook und als 4K-Produkt

Großansicht "The Great Wall mit Matt Damon (Bild: Universal) "The Great Wall mit Matt Damon (Bild: Universal)

Von " The Great Wall " wird Universal Pictures zum Videostart allein vier Blu-ray-Fassungen veröffentlichen. Neben einer Standardversion erscheinen eine Blu-ray 3D, ein Blu-ray-Steelbook sowie eine 4K Ultra HD Blu-ray-Fassung. - und Kaufversionen des am 12. Januar in den deutschen Kinos gestarteten Action-Fantasyfilms mit Matt Damon werden am 18. Mai veröffentlicht."The Great Wall" ist eine US-amerikanisch-chinesische Koproduktion, inszeniert von Regisseur Zhang Yimou ("Hero", "House of Flying Daggers"). Dabei schildert er den heldenhaften Kampf einer Eliteeinheit, die sich auf der sagenumwobenen Chinesischen Mauer einer monströsen Bedrohung stellt, von deren Niederschlagung das Schicksal der gesamten Menschheit abhängt.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verleih VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen