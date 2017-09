Telekom erweitert EntertainTV um 4K und neue Serien

Großansicht Fox liefert ab Anfang Oktober für das EntertainTV-Angebot der Telekom zahlreiche Serien (Bild: obs/Fox Networks Group Germany/2010-2011 Twentieth Century Fox) Fox liefert ab Anfang Oktober für das EntertainTV-Angebot der Telekom zahlreiche Serien (Bild: obs/Fox Networks Group Germany/2010-2011 Twentieth Century Fox)

Im Rahmen der Internationalen Funkausstellung in Berlin gab die Deutsche Telekom bekannt, ihr EntertainTV-Angebot auszubauen. So sollen Kunden mit einem neuem Receiver die Möglichkeit erhalten, 4K-Inhalte zu sehen. Außerdem sicherte sich die Telekom als IPTV-Anbieter erstmals exklusive Ausstrahlungsrechte an Serien, darunter die vielfach hochgelobte Serie "The Handmaid's Tale".Darüber hinaus wurde bekannt, dass Entertain-Kunden demnächst Zugriff auf Fox-Inhalte haben werden. So startet Fox Networks Group (FNG) Europe & Africa ein neues On Demand-Angebot, bei die Telekom ihr erster Kooperationspartner sein wird. Das Angebot "Fox+" soll ab 4. Oktober Telekom-Kunden über EntertainTV zur Verfügung gestellt werden.Laut Mitteilung ermöglicht "Fox+" den Abruf zahlreicher Serien von 21st Century Fox. Demnach würden tausende Episoden aus Studios von 20th Century Fox Television, fox21 Fernsehstudios sowie globale Serienproduktionen der Fox Networks Group bereit gestellt. Darunter befinden sich Serientitel wie "The Walking Dead", "Empire", "How I Met Your Mother" und "Buffy"."FOX+" startet für TV-, Mobil- und Tabletgeräte sowie über das Web. Marco de Ruiter , Managing Director bei Fox Networks Group Germany, sagt: :"Das Fox Studio Business steht mit so vielen Emmy Nominierungen wie kein anderes Hollywoodstudio für bestes internationales Entertainment- sowohl im linearen TV als auch auf Abruf. Unsere Strategie ist es, den besten Content über möglichst viele Verbreitungswege zu den Zuschauern zu bringen - wann, wie und wo sie wollen. Mit dem neuen Angebot FOX+ haben die Kunden der Deutschen Telekom, unseres ersten Partners in Deutschland, volle Flexibilität, um auf den großartigen und umfangreichen Seriencontent der 21CF Studios On Demand zugreifen zu können."

Quelle: VideoMarkt

