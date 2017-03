"Tanz der Teufel" wieder im Kino

Sam Raimis " Tanz der Teufel " kam in Deutschland erstmals am 10. Februar 1984 in die Kinos, nachdem die SPIO -Juristenkommission eine strafrechtliche Unbedenklichkeit anerkannt hatte. Trotzdem wurde der Film im Juli 1984 erstmals beschlagnahmt. Dass dies bei der bevorstehenden Kinotour erneut geschehen könnte, ist so unwahrscheinlich wie unmöglich. Alle Beschlagnahmebeschlüsse wurden aufgehoben, ebenso alle Indizierungen; der Film hat inzwischen eine FSK-16-Freigabe.Dies könnte auch der Grund sein, weshalb viel mehr Kinos "Tanz der Teufel" bereitwillig für Sondervorführungen in ihr Programm aufgenommen haben, als ursprünglich angedacht. Laut Sony Pictures nehmen mehr als 90 Kinobetriebe in ganz Deutschland teil. Gezeigt wird der Horrorklassiker im Zeitraum 9. bis 26. März, darunter auch in Kinopolis-, Cinestar- und Cineplex-Häusern.Der DVD/Blu-ray-Start erfolgt am 28. März. Zu diesem Zeitpunkt erscheint unter anderem eine luxuriöse " Vintage Edition " im Digipak.

Quelle: VideoMarkt

