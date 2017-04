SVoD-Marktanteile: Amazon klar vor Netflix

Großansicht Wie viele Kunden hat Netflix? Angeblich fast fünf Mio. Wie viele Kunden hat Netflix? Angeblich fast fünf Mio.

Unter Berufung auf exklusive Marktforschungsdaten von Goldmedia berichtet die "Die Wirtschaftswoche" aktuell über Marktanteile von Streaming-Anbietern in Deutschland. Demnach komme Netflix auf einen Marktanteil von 20 Prozent, was rund fünf Mio. Kunden entspreche. Marktführer sei Amazon mit seinem Prime Instant Video-Angebot, dessen Anteil 47 Prozent betragen soll.Ohne genauere Angaben folgen die deutschen Angebote Sky Go und Maxdome auf den Plätzen drei und vier.Bestätigt habe sich die Beliebtheit von Serien auf SVoD-Portalen: Bei den beiden Marktführern zählten ausschließlich Serienformate zu den zehn meistabgerufenen Sendungen. Bei Netflix seien"The Big Bang Theory" und "House of Cards" besonders oft nachgefragt worden; bei Amazon "The Man in the High Castle" und ebenfalls "The Big Bang Theory".

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Digitaler Vertrieb VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen