Studiocanal lizenziert Serien an Hulu

Hulu hat sich die exklusiven SVoD-Rechte an drei internationalen Serien von Studiocanal für die USA gesichert. Kasper Barfoeds achtteilige Crime-Dramaserie " Below the Surface " schildert die Ereignisse nach einer Entführung von 15 Personen in einem U-Bahn-Zug in der Nähe von Kopenhagen. "Midnight Sun" nach einer Idee von Mans Mårlind und Björn Stein spielt in einer abgelegenen Bergbaustadt in Nordschweden, wo eine brutale Mordserie eine geheime Verschwörung verdecken sollen. Dan Seftons "Trust Me" zeigt Jodie Whittaker als hart arbeitende Krankenschwester, die drastische Maßnahmen ergreift, nachdem sie ihren Job verloren hat.Nach dem Vertragsabschluss erklärte Beatriz Campos, Head of International Sales bei Studiocanal: "Vor dem Hintergrund der steigenden Popularität internationaler Serien in diesem Schlüsselmarkt freuen wir uns, einen bedeutenden Paketdeal erstklassiger Dramen mit einer hervorragenden Mischung europäischer Sprache für die erstmalige exklusive Ausstrahlung in den USA abgeschlossen zu haben. Bekannt dafür, die besten internationalen Dramen anzubieten, ist Hulu die perfekte Heimat für diese zeitgenössischen Serien, die jeweils sowohl vor als auch hinter der Kamera gefeierte Kreative zu bieten haben und weltweit relevante Geschichten mit überwältigenden Charakteren erzählen."Hulu unterstreicht mit dem mit Studiocanal abgeschlossenen Paketdeal nach Aussage von Francoise Guyonnet, Executive Managing Director TV, "die Strategie, ein starkes und breit gefächertes Drama-Portfolio aufzubauen".

Quelle: VideoMarkt

