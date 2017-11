Studio Ghibli mit neuem Management

Kiyofumi Nakajima, ein ehemaliger Banker, der mit dem Anime-Studio Ghibli seit Jahren eng vertraut ist, wurde am 28. November zum Chief Executive Officer berufen. Er ersetzt Koji Hoshino, der seinerseits den Job im Februar 2008 übernommen hatte. Koji Hoshino bleibt dem Unternehmen in neuer Funktion erhalten und soll sich um Expansion in Übersee, Merchandising, Lizenzierung und Entwicklung neuer Geschäfte kümmern.Offiziell seit Oktober arbeitet Studio Ghibli an Hayao Miyazakis neuem Film "Kimitachi wa Do Ikiru ka" ("Wie geht es dir?"). Die Personalrochaden sollen sicherstellen, dass der Film fertig gestellt werden kann.

