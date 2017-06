Studie: Nationale VoD-Anbieter machen mehr Werbung für europäische Filme

Mit 72 Prozent der Werbespots auf VoD-Plattformen in Europa werden US-Filme beworben. Das ist eines der Ergebnisse zu dem die von der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle jetzt veröffentlichte Studie "The Origin of films and TV content in VoD Catalogues in the EU & Visability of films" kommt. Der Anteil der US-Filme, die dort beworben werden, liegt hingegen nur bei 58 Prozent. Umgekehrt ist das Verhältnis bei den europäischen Filmen: so stammt ein Drittel der in den untersuchten 42 VoD-Diensten aus Europa, der Anteil an der Zahl der Werbespots liegt aber bei nur 22 Prozent.Wie die Studie weiter feststellt, machen nationale VoD-Anbieter überdurchschnittlich viel Werbung für europäische Filme. So lag zwar bei nur 14 von 42 Diensten aus der Stichprobe der Anteil der Werbespots für europäische Filme über dem Durchschnitt, davon waren aber zehn nationale Dienste. Bei den US-Anbietern stellt die Studie ebenfalls Unterschiede bei der Häufigkeit der Werbung für europäische Filme fest. So werben vor allem iTunes und "in geringem Ausmaß" auch Amazon Instant Video tendenziell mehr für europäische Filme als PS Store, Xbox Live oder Google Play.

Quelle: VideoMarkt

