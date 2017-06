Studie: 25 Prozent der in der EU verfügbaren VoD-Filme kommen aus Europa

Mit 61 Prozent machen US-Filme den Löwenanteil bei den Filmen, die transaktionsorientierte VoD-Dienste in der Europäischen Union anbieten, aus. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle jetzt vorgestellt hat. Untersucht wurden dabei die Kataloge von 68 TVoD-Anbietern wie iTunes von Apple, Movies von Microsoft, Wuaki.tv, Chili TV, SF Anytime und 14 weitere nationale TVOD-Dienste. Der Anteil der EU-Filme lag bei 23, der der Filme aus übrigen europäischen Staaten bei zwei ProzeVergleiche mit derselben Studie aus dem Jahr 2015 kaum zu ziehen, denn nach Angaben der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle hatte man sich bei der aktuellen Stichprobe weniger auf nationale Dienste, sondern mehr auf gesamteuropäische und mehrere Länder umfassende TVoD-Kataloge konzentriert. So umfasse die neue Ausgabe beispielsweise die Kataloge von Movies in 14 Ländern, die einen hohen Anteil an US-Filmen aufweisen.Die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle untersuchte außerdem die 37 SVoD-Kataloge nach Anteil der Herknftsregion an der Zahl der Filme. Der Anteil der EU-Filme lag bei 19 Prozent; in den meisten der untersuchten Länder sogar unter 16 Prozent.

Quelle: VideoMarkt

