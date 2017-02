Streamingdienst-Abos bald auch im EU-Ausland nutzbar

Großansicht Wer auf Reisen im Hotelzimmerbett Streamingdienste nutzen will, kann dies im Ausland ab 2018 völlig legal tun (Bild: Netflix) Wer auf Reisen im Hotelzimmerbett Streamingdienste nutzen will, kann dies im Ausland ab 2018 völlig legal tun (Bild: Netflix)

EU-Konsumenten können vermutlich ab kommendem Jahr Filme, Musik, Videospiele und Sportevents über ihre Streamingdienste auf Reisen im europäischen Ausland nutzen. Darauf einigten sich Vertreter der EU-Kommission, der Mitgliedstaaten und Europaparlament am Abend des 7. Februar.Auf Basis einer künftig geltenden Verordnung werden Verbraucher ihre Online-Inhaltdienste auf Reisen in der EU genauso in Anspruch nehmen können wie in ihrem Heimatland. Exemplarisch wird in einer Pressemitteilung der EU erklärt: "Wenn beispielsweise französische Verbraucher bei Canal+ ein Online-Abo für Filme und Serien abschließen, können sie die in Frankreich angebotenen Filme und Serien auch dann anschauen, wenn sie sich auf Geschäftsreise in Dänemark befinden oder Urlaub in Kroatien machen."Demnach würden Streamingdienste wie Netflix oder Spotify das Wohnsitzland des Abonnenten feststellen und sich dabei auf dessen Zahlungsangaben oder den bestehenden Vertrag über den Internetanschluss stützen oder die IP-Adresse überprüfen. Die neuen Vorschriften sollen für alle Anbieter bezahlter Onlinedienste gelten. Angebote, die ohne Bezahlung zur Verfügung gestellt werden, wie etwa Onlinedienste öffentlicher Fernseh- und Hörfunksender, dürfen ihren Kunden die grenzüberschreitende Portabilität ebenfalls bieten.Der vereinbarte Wortlaut muss vom EU-Rat und vom Europäischen Parlament noch förmlich gebilligt werden. Sobald die Vorschriften erlassen worden sind, werden sie ab Anfang 2018 nach einer Übergangsfrist in allen EU-Mitgliedstaaten gelten.Bislang verhinderte sogenanntes Geoblocking in der Regel die Nutzung von im Heimatland gebuchten Diensten wie Amazon Prime oder Spotify.Basis des jetzt gefundenen Kompromisses ist ein Vorschlag für eine Verordnung der Europäischen Kommission vom Dezember 2015 zur Erweiterung des Zugriffs auf Online-Inhalte für Reisende in der EU. Ziel waren präzise Rechtsvorschriften für einen digitalen Binnenmarkt.

Quelle: VideoMarkt

