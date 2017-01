Stiftung Warentest: Onlinevideotheken allenfalls befriedigend

In seiner Januar-Ausgabe hat Stiftung Warentest nach einiger Zeit wieder Onlinevideotheken einer kritischen Prüfung unterzogen. Von den acht getesteten Abrufplattformen kam kein Dienst über ein "befriedigend" hinaus. Testsieger wurde Maxdome mit einer Gesamtnote von 2,8. Amazon Video kam auf die Note 3,0; für Videoload und Netflix ermittelten die Prüfer jeweils die Note 3,2. Neuling Juke wurde ebenfalls noch "befriedigend" (3,4) zugewiesen. Google Play , iTunes und Sky Entertainment wurden nur mit "ausreichend" bewertet.Dass eher enttäuschende Abschneiden resultiert aus der Gewichtung des Prüfkriteriums "Repertoire", also die Angebotsbreite von Kinofilmen und Serien. Dabei glichen die Prüfer Bewertungen der imdb-Datenbank sowie Hitlisten der Filmförderungsanstalt mit der Verfügbarkeit auf den acht Diensten ab. Die meisten der 160 Referenztitel der Kategorie Spielfilm fanden die Prüfer bei Amazon Video (114 gesamt, davon 109 im Einzelabruf) , bei Netflix dagegen nur 14. Die Prüfer weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass für User, die vor allem Serien abrufen wollen, Netflix die beste Adresse sei.Wie "Stiftung Warentest" überhaupt mehrfach erläutert, dass Interessenten im Hinblick auf Vorlieben und technische Voraussetzungen eine Wahl treffen sollten. So biete beispielsweise Google bei geringen Internet-Geschwindigkeiten das beste Bild.

Quelle: VideoMarkt

