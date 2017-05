SquareOne und Universum präsentieren Zombie-Apokalypse

Großansicht Auch eine beißende Gesellschaftskritik: "The Girl with All the Gifts" (Bild: SquareOne/Universum) Auch eine beißende Gesellschaftskritik: "The Girl with All the Gifts" (Bild: SquareOne/Universum)

In einer nicht allzu fernen Zukunft: Eine aggressive Pilzinfektion hat fast die gesamte Menschheit in fleischfressende, zombieartige Wesen - sogenannte "Hungries" - verwandelt. Nur eine kleine Gruppe infizierter Kinder verspricht Hoffnung auf ein Heilmittel, da sie ihren "Fressimpuls" kontrollieren können."Sherlock"-Regisseur Colm McCarthy adaptierte mit " The Girl with All the Gifts " den internationalen Bestseller "Die Berufene" von M.R. Carey bildgewaltige als Zombie-Apokalypse. Die Neuinterpretation des Zombiefilms versteht sich auch als beißende Gesellschaftskritik ebenso wie als düsterer Horrorthriller gleichermaßen und wurde u.a. mit einem British Independent Film Award ausgezeichnet sowie für den BAFTA Film Award nominiert.An der Seite von Gemma Arterton und Glenn Close ist auch die Newcomerin Sennia Nanua zu sehen, die bereits als kommender Star gehandelt wird. Universum Film veröffentlicht den SquareOne Entertainment -Titel am 23. Juni auf DVD und Blu-ray sowie als Video on Demand.

Quelle: VideoMarkt

