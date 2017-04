Sony und Lionsgate vereinbaren Vertriebsdeal für TV-Programm

Großansicht Verantwortet das weltweite HE-Geschäft von Sony: Man Jit Singh Verantwortet das weltweite HE-Geschäft von Sony: Man Jit Singh

Gäste des vergangenen "guck!2017"-Jahresevents von Sony Pictures Home Entertainment (SPHE) hatten es bereits exklusiv erfahren. Der Münchner Major wird künftig TV-Produkte von Lionsgate auf DVD und Blu-ray auswerten. Hintergrund ist eine jetzt offizielle bestätigte Vereinbarung zwischen Sony Pictures Home Entertainment und dem Medienunternehmen Lionsgate, das die weltweite Home Entertainment-Vermarktung von TV-Produkten außerhalb Nordamerikas zum Inhalt hat. Die Vereinbarung umfasst keine digitalen Vertriebsrechte.Sony erhält somit Zugriff auf die DVD- und Blu-ray-Auswertungsrechte von Titeln wie " Orange Is The New Black ", "Nashville" und " Mad Men ".Man Jit Singh, Präsident SPHE, erklärte, dass der Deal Sony dabei voranbringe, globale Vertriebs-Geschäfte durch die Kooperation mit den besten Content-Anbietern zu erweitern."Wir freuen uns, mit einem einzigen Packaged Media-Distributor zusammenzuarbeiten, um unser TV-Portfolio für ein globales Publikum herauszubringen", so Ron Schwartz, President of Home Entertainment bei Lionsgate.

Quelle: VideoMarkt

