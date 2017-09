Sonopress weitet Kapazitäten für UHD-Produktion aus

Den Start der Internationalen Funkausstellung in Berlin (1. - 6. September) hat Mediendienstleister Sonopress zum Anlass genommen, erneut auf sein Engagement bei der Fertigung von UHD-Produkten hinzuweisen. Laut Mitteilung hat das Unternehmen seine Produktionskapazitäten für hochauflösende Speichermedien ausgebaut und eine zweite UHD-100-Maschine in Betrieb genommen. Nahezu zeitgleich seien am Stammsitz mittlerweile fünf Mio. UHD-Discs vom Band gelaufen.Sonopress-Geschäftsführer Sven Deutschmann erklärte dazu: "Fünf Millionen UHDs in einem Zeitraum von weniger als eineinhalb Jahren, das ist eine fantastische Zahl, mit der wir zu Beginn der Produktion niemals gerechnet haben. "Daher sei die Entscheidung leicht gefallen, in den Ausbau der Produktionskapazitäten zu investieren. So verfüge das Unternehmen neben den beiden UHD-100 Maschinen auch über die Kapazität von sechs UHD-66 Fertigungslinien.Zu den Kunden, die Sonopress mit der Produktion von UHDs beauftragen, würden Hollywood-Studios wie Warner Bros. und Universal Pictures International zählen, aber auch nationale Anbieter wie Concord Home Entertainment oder Highlight/Constantin.

Quelle: VideoMarkt

