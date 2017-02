Sonopress verstärkt Engagement in Frankreich

Großansicht Will dazu beitragen, dass 4K-Format in Frankreich zu etablieren: Sven Deutschmann Will dazu beitragen, dass 4K-Format in Frankreich zu etablieren: Sven Deutschmann

Für die Verbreitung des neuen Formats 4K Ultra-HD Blu-ray ist Mediendienstleister Sonopress eine Partnerschaft mit Blu-ray Partners France eingegangen, einer französischen Vereinigung von etwa 30 Unternehmen. Dieser Zusammenschluss führender Entertainment-Technologieunternehmen will die weitere Expansion des 4K-Formats vorantreiben.Im Rahmen der 4K UHD Blu-ray-Konferenz der Blu-ray Partners France, die Anfang Februar in Paris stattfand, präsentierten 450 Teilnehmer - vor dem Hintergrund der seit der Einführung des neuen Formats deutlich gestärkten Marktbedingungen - Trends und neue Entwicklungen für das weltweite Wachstumsformat. Mit mehr als zwei Mio. Ultra HD TVs und einem prognostizierten Anstieg auf 3,5 Mio. Geräte bis zum Ende des Jahres soll sich das Format in Frankreich ebenso wie in anderen Ländern in zunehmendem Maße als neuer TV-Standard durchsetzen."Wir freuen uns, als Mitglied der Blu-ray Partners France, die Entwicklung dieses innovativen Formats mit unserer Expertise und Marktkenntnis nachhaltig unterstützten und weiter stärken zu können", erklärte Sonopress-Geschäftsführer Sven Deutschmann . Die Chancen dafür stünden gut: Allein für den französischen Markt würden Experten für 2017 mit einer Verdrei-oder Vervierfachung der Absätze von 4K Ultra Blu-ray-Playern und -Titeln rechnen.

Quelle: VideoMarkt

