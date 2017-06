Sky zufrieden mit "House of Cards"-Abrufen

In der ersten Woche erzielte die fünfte Staffel der Politserie " House of Cards " auf allen Sky-Abspielmöglichkeiten insgesamt mehr als 1,12 Mio. Kontakte. Das gab der Pay-TV- und VoD-Anbieter Sky Deutschland bekannt. Die Zahl bezieht sich auf alle 13 Folgen, die über die Ausspielwege linear, Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zur Verfügung stehen. Damit liege die fünfte Staffel der Serie 160 Prozent über der im vergleichbaren Zeitraum erzielten Reichweite der vierten Staffel.Der Nutzungsanteil der ersten Doppelfolge mobil und auf Abruf habe bei 68 Prozent gelegen und erhöhte sich somit im Vergleich zur vorherigen Staffel um 26 Prozent. Peter Schulz , Senior Vice President Programming & Planning Sky Deutschland, erklärte zu den veröffentlichten Daten: "Bereits in der ersten Woche nach Start der neuen Staffel zeigen die Rekordreichweite und insbesondere die hohe OTT-Nutzung: Nicht nur die Underwoods sind zurück, auch das Fieber der Fans ist wieder da!"Die fünfte Staffel startete am 30. Mai parallel zur US-Premiere. Neben dem Abruf auf Sky Go und Sky on Demand können User die Serie linear auf Sky Atlantic verfolgen, wo wöchentlich eine Doppelfolge ausgestrahlt wird.

