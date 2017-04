Sky bringt neues "Twin Peaks" nach Deutschland und Österreich

Großansicht Sky sicherte sich die Erstaustrahlungsrechte an "Twin Peaks" (Bild: Sky/Showtime) Sky sicherte sich die Erstaustrahlungsrechte an "Twin Peaks" (Bild: Sky/Showtime)

Die neue 18-teilige Eventserie "Twin Peaks" wird in Deutschland und Österreich exklusiv auf Sky Atlantic HD zu sehen sein. Das gab Sky Deutschland am 10. April offiziell bekannt."Kaum eine Serie hat das Fernsehen Anfang der 90er-Jahre so verändert, wie 'Twin Peaks' - und kaum eine Rückkehr wird so heiß ersehnt, wie diese", so Marcus Ammon , Senior Vice President Film und Entertainment. "Für alle die es kaum mehr erwarten können, und gerne früh aufstehen, bieten wir die ersten beiden Teile des neuen 'Twin Peaks' parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai im englischen Original auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket an. Ab dem 25. Mai ist sie auf Sky Atlantic HD wahlweise auch auf Deutsch verfügbar.",Pay-TV-Sender Showtime beginnt in den USA mit der Ausstrahlung ebenfalls am 21. Mai.Für alle, die die Originalserie aus den neunziger Jahren sehen möchten, stehen die beiden ersten Staffeln der 30-teiligen Kultserie auf Sky Box Sets, empfangbar über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket, auf Abruf bereit.

Quelle: VideoMarkt

